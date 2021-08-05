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Крохотный щенок потребовал у старшего брата отдать ему игрушку. И тот подчинился! Посмотрите, 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике маленький щенок начал лаять и требовать у старшего брата игрушку, которую тот держал в зубах. Малыш своего добился – пес просто выронил игрушку, удивленный нахальностью мелкого.
Пользователей Сети развеселил наглый щенок: «Ахах, у большого пса от такой дерзости аж рот открылся», «Слон и моська», «Какая смешная нахальная блоха», – писали комментаторы.
Фото: соцсети
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Крохотный щенок потребовал у старшего брата отдать ему игрушку. И тот подчинился! Посмотрите, 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике маленький щенок начал лаять и требовать у старшего брата игрушку, которую тот держал в зубах. Малыш своего добился – пес...
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