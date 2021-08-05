В Башкирии ликвидируют последствия разрушительного урагана

Источник материала: ОНТ

Оправляется от разрушительного урагана Башкирия. Сильный ветер оставил немало зданий без крыш. Устрашающими видео с места событий делятся очевидцы.

На кадрах – крыши «улетают» с многоквартирных домов и супермаркетов.

Если в первом случае больше ничего не пострадало. Во втором – личное имущество.

Одни машины удачно увильнули. Другие – покоробило.

Кровля здания упала на дорогу. Сорвало крышу в одной из школ.

Порывы ветра в регионе достигали 22 м/с.

О пострадавших людях пока не сообщается.

Подписывайтесь на нас в Telegram