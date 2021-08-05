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В Башкирии ликвидируют последствия разрушительного урагана
Источник материала: ОНТ
Оправляется от разрушительного урагана Башкирия. Сильный ветер оставил немало зданий без крыш. Устрашающими видео с места событий делятся очевидцы.
На кадрах – крыши «улетают» с многоквартирных домов и супермаркетов.
Если в первом случае больше ничего не пострадало. Во втором – личное имущество.
Одни машины удачно увильнули. Другие – покоробило.
Кровля здания упала на дорогу. Сорвало крышу в одной из школ.
Порывы ветра в регионе достигали 22 м/с.
О пострадавших людях пока не сообщается.
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Оправляется от разрушительного урагана Башкирия. Сильный ветер оставил немало зданий без крыш. Устрашающими видео с места событий делятся очевидцы. На кадрах –...
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