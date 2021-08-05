ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вооруженные силы Беларуси и России готовятся к проведению стратегического учения «Запад-2021»

05.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вооруженные силы Беларуси и России готовятся к проведению стратегического учения «Запад-2021»

Укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Беларусь и Россия готовятся к стратегическому учению «Запад-2021».

Проверка вооруженных сил двух стран плановая и носит оборонительный характер. Учения пройдут с 10 по 16 сентября.

Военнослужащие продемонстрируют свои навыки, как на белорусских, так и на российских полигонах.

Как подчеркнули в Министерстве обороны нашей страны, «Запад-2021» не несет угрозы европейским государствам. В учениях на нашей территории примут участие почти 13 тысяч человек, после воинские части и подразделения Вооруженных сил России в установленные сроки покинут Беларусь.

Совместные стратегические операции позволят проверить готовность региональных группировок войск.

Беларусь, в соответствии с Венской конвенцией, заблаговременно уведомила западные страны о предстоящих учениях и пригласила посетить их представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в нашей стране. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Беларусь и Россия готовятся к стратегическому учению «Запад-2021». Проверка...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как бизнесу привлечь пользовательский контент и почему это выгодно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by