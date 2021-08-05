Вооруженные силы Беларуси и России готовятся к проведению стратегического учения «Запад-2021»

Источник материала: ОНТ

Укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Беларусь и Россия готовятся к стратегическому учению «Запад-2021».

Проверка вооруженных сил двух стран плановая и носит оборонительный характер. Учения пройдут с 10 по 16 сентября.

Военнослужащие продемонстрируют свои навыки, как на белорусских, так и на российских полигонах.

Как подчеркнули в Министерстве обороны нашей страны, «Запад-2021» не несет угрозы европейским государствам. В учениях на нашей территории примут участие почти 13 тысяч человек, после воинские части и подразделения Вооруженных сил России в установленные сроки покинут Беларусь.

Совместные стратегические операции позволят проверить готовность региональных группировок войск.

Беларусь, в соответствии с Венской конвенцией, заблаговременно уведомила западные страны о предстоящих учениях и пригласила посетить их представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в нашей стране.

Подписывайтесь на нас в Telegram