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Вооруженные силы Беларуси и России готовятся к проведению стратегического учения «Запад-2021»
Источник материала: ОНТ
Укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Беларусь и Россия готовятся к стратегическому учению «Запад-2021».
Проверка вооруженных сил двух стран плановая и носит оборонительный характер. Учения пройдут с 10 по 16 сентября.
Военнослужащие продемонстрируют свои навыки, как на белорусских, так и на российских полигонах.
Как подчеркнули в Министерстве обороны нашей страны, «Запад-2021» не несет угрозы европейским государствам. В учениях на нашей территории примут участие почти 13 тысяч человек, после воинские части и подразделения Вооруженных сил России в установленные сроки покинут Беларусь.
Совместные стратегические операции позволят проверить готовность региональных группировок войск.
Беларусь, в соответствии с Венской конвенцией, заблаговременно уведомила западные страны о предстоящих учениях и пригласила посетить их представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в нашей стране.
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Укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам. Беларусь и Россия готовятся к стратегическому учению «Запад-2021». Проверка...
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