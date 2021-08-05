|
«Люди не воспринимают меня всерьез»: 50-летний мужчина, который выглядит на 25, поделился своими секретами молодости
Источник материала: ОНТ
Тристан Ли из Лондона прославился благодаря своей молодой внешности. В свои 50 лет ему дают не больше 30,
По словам мужчины, его секрет в том, что он тщательно ухаживает за кожей, правильно питается и пользуется кремом с SPF. Также Тристан регулярно ходит к косметологу на различные процедуры, в том числе на инъекции ботокса.
При этом важную часть в уходе за собой британец уделяет здоровому сну, регулярным тренировкам и снижению уровню стресса. Много лет Тристан сидел на веганской диете, не употреблял сахар и не пил алкоголь. Ежедневно мужчина 30 минут гуляет на свежем воздухе и несколько раз в неделю ходил в зал.
Фото: Jam Press/Tristan Lee
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Люди не воспринимают меня всерьез»: 50-летний мужчина, который выглядит на 25, поделился своими секретами молодости
Тристан Ли из Лондона прославился благодаря своей молодой внешности. В свои 50 лет ему дают не больше 30, пишет The Mirror. По словам мужчины, его секрет в том, что он...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)