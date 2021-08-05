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«Люди не воспринимают меня всерьез»: 50-летний мужчина, который выглядит на 25, поделился своими секретами молодости

05.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Люди не воспринимают меня всерьез»: 50-летний мужчина, который выглядит на 25, поделился своими секретами молодости

Тристан Ли из Лондона прославился благодаря своей молодой внешности. В свои 50 лет ему дают не больше 30, пишет The Mirror.

По словам мужчины, его секрет в том, что он тщательно ухаживает за кожей, правильно питается и пользуется кремом с SPF. Также  Тристан регулярно ходит к косметологу на различные процедуры, в том числе на инъекции ботокса.

При этом важную часть в уходе за собой британец уделяет здоровому сну, регулярным тренировкам и снижению уровню стресса. Много лет Тристан сидел на веганской диете, не употреблял сахар и не пил алкоголь. Ежедневно мужчина 30 минут гуляет на свежем воздухе и несколько раз в неделю ходил в зал. 


Фото: Jam Press/Tristan Lee 

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Тристан Ли из Лондона прославился благодаря своей молодой внешности. В свои 50 лет ему дают не больше 30, пишет The Mirror. По словам мужчины, его секрет в том, что он...
 
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