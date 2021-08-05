Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса

Источник материала: ОНТ

С 5 по 21 июля Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал» провел республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление и медиасистемы». 1890 респондентов в 126 населенных пунктах всех регионов Беларуси опросили с соблюдением принципа репрезентативности для населения Беларуси от 18 лет по полу, возрасту, занятости, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Результаты прокомментировал БЕЛТА директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Респондентам задали вопрос – с какими государствами (международными организациями) Беларуси в первую очередь необходимо выстраивать взаимовыгодное сотрудничество? Сравнительный анализ с данными, полученными в февральском опросе, который был проведен по заказу БЕЛТА, представлен в июльском опросе.





Действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране здесь же предлагалось оценить белорусам.

Падение оценок позиций Польши и Украины заметно на этом фоне.

Заметно падение и по ЕС.

Кроме того, белорусам задали вопрос, как изменилось ваше материальное положение за последний год?





Если ваша жизнь ухудшается, то, как вы думаете, кто в этом виноват – следующий вопрос в продолжение темы.





Инфографика: БЕЛТА

Главное фото: БЕЛТА

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