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Чего нельзя делать во время грозы, чтобы не ударила молния? Берите на заметку!
Источник материала: ОНТ
Какое захватывающее зрелище, когда бьет молния. На это можно смотреть часами… Однако напрямую с ней мало кто хочет столкнуться. Поэтому сегодня мы расскажем, как избежать удара молнией.
Что нельзя делать во время грозы
Есть несколько простых правил, соблюдая которые можно без травм пережить даже самую сильную грозу.
Нельзя идти по открытой местности. Зачастую молния бьет именно в ту точку, которая является самой высокой. Если вы идете по полю, то такой точкой будете вы.
Если же вы оказались в поле и не знаете, куда деваться, то отличным вариантом будут различные углубления. Это могут быть ямки или канавки.
Старайтесь избежать соприкосновения с водой. Если началась гроза, то в воде находиться крайне опасно. Быстро уйдите от озера или реки.
Мобильные телефоны долой. Использовать телефон во время грозы крайне опасно. Входящий или исходящий звонок может стать причиной для удара молнии в определенную точку. Так что отложите телефон и обезопасьте себя.
Не менее опасны во время грозы металлические предметы. Проблема здесь в том, что они притягивают к себе электрические волны. Так что даже зонт с железными вставками брать не рекомендуется. Постарайтесь избежать этого, приобретая зонты с другим материалом.
Полезные советы
Что же до некоторых ситуаций, то можно дать несколько советов по поводу избежания удара молнией на различных участках:
Если вы в лесу, то первым делом найдите маленькое дерево. Гроза, скорее всего, ударит в самую высокую точку, поэтому вы останетесь в безопасности.
Если вы находитесь неподалеку от воды, то нужно отдалиться от нее на максимальное расстояние. Если вы на лодке или другом водном транспорте - ищите берег как можно быстрее;
Если вы находитесь в горной местности, то идеальным вариантом для вас будет поиск низины. Возвышенности являются целью для грозы. Поэтому, если найдете нижнюю точку горы, можете оставаться у нее.
Фото обложки i3vestno.ru
По материалам сайта
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Какое захватывающее зрелище, когда бьет молния. На это можно смотреть часами… Однако напрямую с ней мало кто хочет столкнуться. Поэтому сегодня мы расскажем, как...
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