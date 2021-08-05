Чего нельзя делать во время грозы, чтобы не ударила молния? Берите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Какое захватывающее зрелище, когда бьет молния. На это можно смотреть часами… Однако напрямую с ней мало кто хочет столкнуться. Поэтому сегодня мы расскажем, как избежать удара молнией.

Что нельзя делать во время грозы



Фото: kubnews.ru

Есть несколько простых правил, соблюдая которые можно без травм пережить даже самую сильную грозу.

Нельзя идти по открытой местности. Зачастую молния бьет именно в ту точку, которая является самой высокой. Если вы идете по полю, то такой точкой будете вы.

Если же вы оказались в поле и не знаете, куда деваться, то отличным вариантом будут различные углубления. Это могут быть ямки или канавки.

Старайтесь избежать соприкосновения с водой. Если началась гроза, то в воде находиться крайне опасно. Быстро уйдите от озера или реки.



Фото: zen.yandex.ru

Мобильные телефоны долой. Использовать телефон во время грозы крайне опасно. Входящий или исходящий звонок может стать причиной для удара молнии в определенную точку. Так что отложите телефон и обезопасьте себя.

Не менее опасны во время грозы металлические предметы. Проблема здесь в том, что они притягивают к себе электрические волны. Так что даже зонт с железными вставками брать не рекомендуется. Постарайтесь избежать этого, приобретая зонты с другим материалом.

Полезные советы



Фото: gazeta.ru

Что же до некоторых ситуаций, то можно дать несколько советов по поводу избежания удара молнией на различных участках:

Если вы в лесу, то первым делом найдите маленькое дерево. Гроза, скорее всего, ударит в самую высокую точку, поэтому вы останетесь в безопасности.



Фото: 112ua.tv

Если вы находитесь неподалеку от воды, то нужно отдалиться от нее на максимальное расстояние. Если вы на лодке или другом водном транспорте - ищите берег как можно быстрее;

Если вы находитесь в горной местности, то идеальным вариантом для вас будет поиск низины. Возвышенности являются целью для грозы. Поэтому, если найдете нижнюю точку горы, можете оставаться у нее.

Фото обложки i3vestno.ru

По материалам сайта ribalych.ru

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