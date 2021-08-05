Олимпиада в Токио: Ирина Курочкина завоевала серебряную медаль

Источник материала: ОНТ

Ирина Курочкина стала серебряным призером Игр в Токио в соревнованиях по борьбе. В решающей схватке весовой категории до 57 килограммов белоруска уступила хозяйке турнира Рисако Каваи.

Соперница Курочкиной победила со счетом 5:0.

Для японской спортсменки это уже второе золото Олимпиады в карьере. Пять лет назад Рисако Каваи в финале победила другую белоруску – Марию Мамошук.

А Ирина Курочкина сегодня стала серебряным призером и завоевала вторую в истории белорусской женской борьбы медаль Олимпийских игр.

Это третья награда на Олимпиаде в Токио для белорусской олимпийской команды и первая серебряная.

Иван Литвинович ранее завоевал золото, а Максим Недосеков - бронзу.

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Курочкину с завоеванием серебряной медали на Играх XXXII Олимпиады в Токио.

Фото: telegram-канал Team.by

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