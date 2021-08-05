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Олимпиада в Токио: Ирина Курочкина завоевала серебряную медаль
Источник материала: ОНТ
Ирина Курочкина стала серебряным призером Игр в Токио в соревнованиях по борьбе. В решающей схватке весовой категории до 57 килограммов белоруска уступила хозяйке турнира Рисако Каваи.
Соперница Курочкиной победила со счетом 5:0.
Для японской спортсменки это уже второе золото Олимпиады в карьере. Пять лет назад Рисако Каваи в финале победила другую белоруску – Марию Мамошук.
А Ирина Курочкина сегодня стала серебряным призером и завоевала вторую в истории белорусской женской борьбы медаль Олимпийских игр.
Это третья награда на Олимпиаде в Токио для белорусской олимпийской команды и первая серебряная.
Иван Литвинович ранее завоевал золото, а Максим Недосеков - бронзу.
Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко
Фото:
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Ирина Курочкина стала серебряным призером Игр в Токио в соревнованиях по борьбе. В решающей схватке весовой категории до 57 килограммов белоруска уступила хозяйке...
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