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«Что тут вообще происходит?»: на видео попала ворона, выгуливающая собаку
Источник материала: ОНТ
А вы когда-нибудь видели что-то подобное? На видео попала ворона, выгуливающая на поводке собаку. И, кажется, саму собаку это ни капли не смущает.
В TikTok набрал популярность ролик, на котором ворона ведет на поводке маленькую собачку. Видимо, хозяину было не до этого. Причем пес совсем не возражал такой прогулке. Может быть, хозяину стоит задуматься о том, чтобы нанять ворону на должность выгульщика на постоянной основе?
Комментаторы не смогли сдержать удивление, глядя на эту прогулку: «Даже у вороны есть песик», «Это самый странный дуэт, что я видел», «Что тут вообще происходит?», «Это поразительно и мило одновременно».
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А вы когда-нибудь видели что-то подобное? На видео попала ворона, выгуливающая на поводке собаку. И, кажется, саму собаку это ни капли не смущает. В TikTok набрал...
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