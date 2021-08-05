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«Что тут вообще происходит?»: на видео попала ворона, выгуливающая собаку

05.08.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Что тут вообще происходит?»: на видео попала ворона, выгуливающая собаку

А вы когда-нибудь видели что-то подобное? На видео попала ворона, выгуливающая на поводке собаку. И, кажется, саму собаку это ни капли не смущает.

В TikTok набрал популярность ролик, на котором ворона ведет на поводке маленькую собачку. Видимо, хозяину было не до этого. Причем пес совсем не возражал такой прогулке. Может быть, хозяину стоит задуматься о том, чтобы нанять ворону на должность выгульщика на постоянной основе?

Комментаторы не смогли сдержать удивление, глядя на эту прогулку: «Даже у вороны есть песик», «Это самый странный дуэт, что я видел», «Что тут вообще происходит?», «Это поразительно и мило одновременно».

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А вы когда-нибудь видели что-то подобное? На видео попала ворона, выгуливающая на поводке собаку. И, кажется, саму собаку это ни капли не смущает. В TikTok набрал...
 
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