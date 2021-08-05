«Что тут вообще происходит?»: на видео попала ворона, выгуливающая собаку

Источник материала: ОНТ

А вы когда-нибудь видели что-то подобное? На видео попала ворона, выгуливающая на поводке собаку. И, кажется, саму собаку это ни капли не смущает.

В TikTok набрал популярность ролик, на котором ворона ведет на поводке маленькую собачку. Видимо, хозяину было не до этого. Причем пес совсем не возражал такой прогулке. Может быть, хозяину стоит задуматься о том, чтобы нанять ворону на должность выгульщика на постоянной основе?

Комментаторы не смогли сдержать удивление, глядя на эту прогулку: «Даже у вороны есть песик», «Это самый странный дуэт, что я видел», «Что тут вообще происходит?», «Это поразительно и мило одновременно».

Подписывайтесь на нас в Telegram