Кот принес хозяйке цветок и стал звездой соцсетей. Взгляните на этого милашку!

Источник материала: ОНТ

В TikTok попало забавное видео, где кот приносит розу на кровать своей хозяйке. Ролик умилил пользователей Сети.

Видео сняла девушка под никнеймом cat_scottt. Ее кот повел себя как настоящий ухажер и принес в зубах розу на постель своей хозяйке. И несмотря на то, что цветок было искусственный, внимание питомца очень порадовало девушку.

Ролик собрал 226 тысяч просмотров и более 50 тысяч лайков.

Комментаторов также восхитил поступок котейки: «Какой умничка, а нам кот дохлых воробьев только приносит», «Зачем нам парни, когда есть такие милые существа?», «Это же кот моей мечты».

Фото: depositphotos.com

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