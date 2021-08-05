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Кот принес хозяйке цветок и стал звездой соцсетей. Взгляните на этого милашку!
Источник материала: ОНТ
В TikTok попало забавное видео, где кот приносит розу на кровать своей хозяйке. Ролик умилил пользователей Сети.
Видео сняла девушка под никнеймом cat_scottt. Ее кот повел себя как настоящий ухажер и принес в зубах розу на постель своей хозяйке. И несмотря на то, что цветок было искусственный, внимание питомца очень порадовало девушку.
Ролик собрал 226 тысяч просмотров и более 50 тысяч лайков.
Комментаторов также восхитил поступок котейки: «Какой умничка, а нам кот дохлых воробьев только приносит», «Зачем нам парни, когда есть такие милые существа?», «Это же кот моей мечты».
Фото:
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В TikTok попало забавное видео, где кот приносит розу на кровать своей хозяйке. Ролик умилил пользователей Сети. Видео сняла девушка под никнеймом cat_scottt. Ее кот повел...
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