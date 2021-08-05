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В Калифорнии горят тысячи гектаров леса
Источник материала: ОНТ
Пожары разгораются в американской Калифорнии. Огонь охватил более ста тысяч гектаров леса.
Ожидается, что в ближайшие дни пламя подберется к Сан-Франциско – одному из крупнейших городов штата.
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Пожары разгораются в американской Калифорнии. Огонь охватил более ста тысяч гектаров леса. Ожидается, что в ближайшие дни пламя подберется к Сан-Франциско –...
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