6 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз

Источник материала: ОНТ

Белгидромет предупреждает белорусов об оранжевом уровне опасности в пятницу, 6 августа.

На протяжение дня ожидается облачная погода. Пройдут сильные дожди: ночью по югу, утром и днем во многих районах страны. На западе республики – очень сильные дожди. Также ожидаются грозы, местами по востоку – град.

Скорость ветра переменных направлений составит 4-9 м/с, во многих районах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – +11…+18°C. Днем – +15°C по северо-западу, по юго-востоку – до +29°C.

Фото: Pixabay

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