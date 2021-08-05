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6 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз
Источник материала: ОНТ
Белгидромет
На протяжение дня ожидается облачная погода. Пройдут сильные дожди: ночью по югу, утром и днем во многих районах страны. На западе республики – очень сильные дожди. Также ожидаются грозы, местами по востоку – град.
Скорость ветра переменных направлений составит 4-9 м/с, во многих районах порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью – +11…+18°C. Днем – +15°C по северо-западу, по юго-востоку – до +29°C.
Фото: Pixabay
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Белгидромет предупреждает белорусов об оранжевом уровне опасности в пятницу, 6 августа. На протяжение дня ожидается облачная погода. Пройдут сильные дожди:...
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