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Магомедхабиб Кадимагомедов поборется за золотую медаль Олимпийских игр
Источник материала: ОНТ
На Олимпиаде в Токио у сборной Беларуси точно появится медаль — Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал соревнований по борьбе.
Магомедхабиб Кадимагомедов пробился в финал, оказавшись сильнее итальянца Франка Чамизу со счетом 9:7.
Завтра белорусский спортсмен поборется за золотую медаль Олимпийских игр.
Фото: БЕЛТА
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На Олимпиаде в Токио у сборной Беларуси точно появится медаль — Магомедхабиб Кадимагомедов вышел в финал соревнований по борьбе. Магомедхабиб Кадимагомедов...
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