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Кочанова посетила гомельскую колонию, где отбывают срок Херше, Андреева, Класковская

05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщают госСМИ, высокопоставленная чиновница «познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи несовершеннолетними».

Глава Совета Республики передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что Наталья Кочанова «ознакомилась с условиями, в которых отбывают наказание осужденные»: «На территории колонии создан мини-городок с необходимой инфраструктурой. Здесь есть участок для несовершеннолетних, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Дом ребенка, реабилитационный центр для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ и свой храм».

Также перечисляется, что «женщины работают на швейном производстве, выпускают широкий ассортимент продукции – от постельного белья и трикотажных изделий до спецодежды для медработников, охотников, поваров, силовых структур, рабочих и хоккеистов».

Отметим, в этой колонии отбывают сроки политзаключенные гражданка Швейцарии Наталья Херше и Ольга Класковская, которые, как известно, отказывались шить спецодежду для силовиков, в связи чем неоднократно отправлялись в карцер. Также в этой колонии находится журналистки Белстата Екатерина Андреева и Дарья Чульцова.

Встречалась ли Кочанова с политзаключенными – не сообщается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Официально: чиновница «познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи...
 
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