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Кочанова посетила гомельскую колонию, где отбывают срок Херше, Андреева, Класковская
05.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как сообщают госСМИ, высокопоставленная чиновница «познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи несовершеннолетними».
Глава Совета Республики передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле, пишет
Отмечается, что Наталья Кочанова «ознакомилась с условиями, в которых отбывают наказание осужденные»: «На территории колонии создан мини-городок с необходимой инфраструктурой. Здесь есть участок для несовершеннолетних, общежитие для совместного проживания осужденных матерей с детьми, Дом ребенка, реабилитационный центр для осужденных с зависимостью от психоактивных веществ и свой храм».
Также перечисляется, что «женщины работают на швейном производстве, выпускают широкий ассортимент продукции – от постельного белья и трикотажных изделий до спецодежды для медработников, охотников, поваров, силовых структур, рабочих и хоккеистов».
Отметим, в этой колонии отбывают сроки политзаключенные
Встречалась ли Кочанова с политзаключенными – не сообщается.
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Официально: чиновница «познакомилась с женщинами, которые проживают в общежитиях со своими детьми, пообщалась с девушками, попавшими в учреждение, будучи...
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