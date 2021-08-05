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Срочное предупреждение от синоптиков на 6 августа: сильные дожди и грозы с градом в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Сильные дожди и грозы начнутся ночью, а днем уже накроют практически всю страну. Так в ночные часы дождь пройдет по югу республики, утром и днем грозовые облака затянут небо во многих регионах Беларуси. Очень сильные дожди прогнозируются в западных районах. Еще днем ожидается град местами по востоку страны.
Непогода будет сопровождается усилением ветра, порывы вера во многих районах будут достигать 15 - 20 метров в секунду. В Минске ветер усилится до 15 - 18 метров в секунду. Гроза в столице прогнозируется и утром, и днем.
Что касается температурного фона, то ночью градус опуститься до +11..+18 тепла. Днем температуры в регионах будут полярно отличаться: от +15 градусов на северо-западе страны до комфортных +29 выше ноля в юго-восточных регионах.
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Стало известно, какие регионы накроет сильная непогода.
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