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Как бизнесу привлечь пользовательский контент и почему это выгодно
05.08.2021 16:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Люди наиболее лояльны к контенту, созданному другими людьми». — Одним из самых главных трендов в интернет-маркетинге в 2021 году эксперты считают пользовательский контент в форматах User Generated Content (UGC) и Employee Generated Content (EGC). О том, что это такое и как бизнесу использовать этот инструмент для продвижения своего продукта и HR-бренда — рассказал Виктор Михальски, руководитель SMM-отдела
— Пользовательский контент, это оригинальный контент, который создают и распространяют клиенты бренда добровольно и безвозмездно. Это могут быть любые материалы от комментариев до видео обзоров, существующие в публичном доступе. Это максимально нативный формат продвижения для бренда, когда потребители не просто выбирают продукт, но и готовы рассказать окружающим о своем выборе.
Клиентам сейчас необходим не только сам продукт, но и эмоции, которые они испытают от него. Поэтому люди наиболее лояльны к контенту, созданному другими людьми, которых они встречают на улице по пути на работу, те, с кем они потенциально могут общаться в обычной жизни, или те, у которых могут возникать такие же проблемы, вопросы или задачи, как и у них самих. Это может быть подруга, которая купила новую помаду и делится впечатлениями в своих сторис, друг, который попробовал новый сервис самокатов и говорит о недостатках в комментариях, или коллега, который у себя в аккаунте решил поделиться впечатлениями о новом ресторане, который он посетил на днях.
По данным
Но несмотря на то, что UGC-контент продолжает быть трендом на протяжении нескольких лет, многие бренды до сих пор не взяли его на вооружение.
Хотя ценность его для бизнеса очевидна. Она заключается в следующем:
Успешных примеров использования User Generated Content достаточно много, вот некоторые из них.
1. Одним из кейсов стал бренд Canon Belarus, маркетинговая стратегия которого построена только на генерировании пользовательского контента. Размещение у себя в аккаунте фотографий пользователей, сделанных с помощью продуктов бренда, позволяет им обмениваться опытом, делиться впечатлениями от использования продукции, а также полезной информацией, связанной с фотографией.
2. Также успешный кейс использования данного вида контента предлагает McDonald’s (Польша). Они вели свой профиль в Instagram, публикуя фото аудитории и дорисовывая в них иллюстрации. Отмечая пользователей на таких публикациях, аккаунт тем самым мотивировал своих подписчиков к творчеству, ведь многим хочется быть замеченными любимым брендом и поделиться своими вкусами и предпочтениями с другими. К тому же активность пользователей под такими постами в комментариях говорит сама за себя.
3. Хороший пример транслирования социальной повестки через UGC-контент демонстрирует бренд нижнего белья и купальников Aerie. Публикуя снимки своих клиенток без ретуши, они не только поддерживают тренд на натуральность, принятие себя, но и наполняют свою ленту креативным UGC-контентом, который повышает интерес и лояльность к бренду как потенциальных покупателей, так и подписчиков.
4. Иногда бренды становятся мотиваторами для своих подписчиков, как в случае со шведским спортивным брендом Björn Borg. Бренд организует различные спортивные челленджи, тем самым мотивируя своих подписчиков к занятиям спортом, а они, в свою очередь, делятся своими спортивными достижениями, тренировками и другими спортивными активностями, не забывая отмечать любимый бренд. Тем самым Björn Borg создает вокруг себя лояльное коммьюнити и наполняет свою ленту живым UGC-контентом.
Несколько идей, как мотивировать аудиторию создать контент:
Многие пользователи отмечают, что наличие UGC-контента положительно влияет на их решение о приобретении продукта. К тому же такой контент способен увеличить вовлеченность, так как подталкивает пользователей к обсуждению и высказыванию своего релевантного опыта в комментариях.
Каких целей помогает достичь EGC-контент
На сегодняшний день помимо UGC выделяют также EGC-контент. Employee Generated Content — это любая форма контента, создаваемая и распространяемая сотрудниками вашей компании во внутренних (интранет, корпоративные медиа, внутренние социальные сети) и внешних (соцсети, интернет-медиа) каналах распространения информации.
Этот вид пользовательского контента особенно важен для работы с HR-брендами, для успешного маркетинга и вовлечения сотрудников.Маркетинговые цели, которых помогает достичь EGC-контент:
Внутренние:
Внешние:
Как запустить EGC-инициативу в компании
Чек-лист, который поможет вам замотивировать сотрудников продвигать ваш бренд:
В заключение
Возможности UGC- и EGC-контента практически безграничны. Они решают множество задач, от наполнения социальных сетей и сайта до увеличения продаж, поиска новых сотрудников и мотивирования существующей команды.
К тому же, используя возможности различных форм контента, бренды могут повышать лояльность, узнаваемость, быть не только полезными своим продуктом или выполнять развлекательную функцию, но и привлекать внимание к социальной повестке, генерировать вместе со своими подписчиками новые способы решения различных социальных проблем.
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«Люди наиболее лояльны к контенту, созданному другими людьми». - Одним из самых главных трендов в интернет-маркетинге в 2021 году эксперты считают пользовательский...
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