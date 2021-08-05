Как бизнесу привлечь пользовательский контент и почему это выгодно

Источник материала: ProBusiness

«Люди наиболее лояльны к контенту, созданному другими людьми». — Одним из самых главных трендов в интернет-маркетинге в 2021 году эксперты считают пользовательский контент в форматах User Generated Content (UGC) и Employee Generated Content (EGC). О том, что это такое и как бизнесу использовать этот инструмент для продвижения своего продукта и HR-бренда — рассказал Виктор Михальски, руководитель SMM-отдела Wunder Digital .

Виктор Михальски

Руководитель SMM-отдела Wunder Digital.

— Пользовательский контент, это оригинальный контент, который создают и распространяют клиенты бренда добровольно и безвозмездно. Это могут быть любые материалы от комментариев до видео обзоров, существующие в публичном доступе. Это максимально нативный формат продвижения для бренда, когда потребители не просто выбирают продукт, но и готовы рассказать окружающим о своем выборе.

Клиентам сейчас необходим не только сам продукт, но и эмоции, которые они испытают от него. Поэтому люди наиболее лояльны к контенту, созданному другими людьми, которых они встречают на улице по пути на работу, те, с кем они потенциально могут общаться в обычной жизни, или те, у которых могут возникать такие же проблемы, вопросы или задачи, как и у них самих. Это может быть подруга, которая купила новую помаду и делится впечатлениями в своих сторис, друг, который попробовал новый сервис самокатов и говорит о недостатках в комментариях, или коллега, который у себя в аккаунте решил поделиться впечатлениями о новом ресторане, который он посетил на днях.

По данным Ipsos Mediact , пользователи на 35% лучше запоминают UGC-контент и в 2 раза более лояльны к нему.

Но несмотря на то, что UGC-контент продолжает быть трендом на протяжении нескольких лет, многие бренды до сих пор не взяли его на вооружение.

Хотя ценность его для бизнеса очевидна. Она заключается в следующем:

Генерация и распространение пользовательского опыта

Источник информации, новаций, мнения, контента, подлежащие анализу, изучению и систематизации

Экономия ресурсов на продвижение

Рост доверия, лояльности к предмету маркетинга и его владельцу

Рост охватов целевой аудитории

Рост показателей SEO.

Успешных примеров использования User Generated Content достаточно много, вот некоторые из них.

1. Одним из кейсов стал бренд Canon Belarus, маркетинговая стратегия которого построена только на генерировании пользовательского контента. Размещение у себя в аккаунте фотографий пользователей, сделанных с помощью продуктов бренда, позволяет им обмениваться опытом, делиться впечатлениями от использования продукции, а также полезной информацией, связанной с фотографией.



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2. Также успешный кейс использования данного вида контента предлагает McDonald’s (Польша). Они вели свой профиль в Instagram, публикуя фото аудитории и дорисовывая в них иллюстрации. Отмечая пользователей на таких публикациях, аккаунт тем самым мотивировал своих подписчиков к творчеству, ведь многим хочется быть замеченными любимым брендом и поделиться своими вкусами и предпочтениями с другими. К тому же активность пользователей под такими постами в комментариях говорит сама за себя.



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3. Хороший пример транслирования социальной повестки через UGC-контент демонстрирует бренд нижнего белья и купальников Aerie. Публикуя снимки своих клиенток без ретуши, они не только поддерживают тренд на натуральность, принятие себя, но и наполняют свою ленту креативным UGC-контентом, который повышает интерес и лояльность к бренду как потенциальных покупателей, так и подписчиков.



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4. Иногда бренды становятся мотиваторами для своих подписчиков, как в случае со шведским спортивным брендом Björn Borg. Бренд организует различные спортивные челленджи, тем самым мотивируя своих подписчиков к занятиям спортом, а они, в свою очередь, делятся своими спортивными достижениями, тренировками и другими спортивными активностями, не забывая отмечать любимый бренд. Тем самым Björn Borg создает вокруг себя лояльное коммьюнити и наполняет свою ленту живым UGC-контентом.



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Несколько идей, как мотивировать аудиторию создать контент:

Придумайте цепляющую и, конечно, легкую, интересную в исполнении идею, которая будет близка вашей ЦА, а также уникальный хештег. Поставьте себя на место пользователя и задайте вопрос: что вам было бы интересно запостить в сторис в Instagram? Определитесь с призом за создание контента. Это может быть скидка, именной подарок или другой ценный приз. Транслируйте ценности бренда. В сегодняшних реалиях бренды не могут абстрагироваться от социальной повестки дня. Транслирование социальных ценностей, связанных с вашим брендом, найдет отклик в сердцах многих пользователей. Представьте ваш новый продукт «на суд» ваших подписчиков. Возможно, это будет бета-версия нового продукта или промокод, который предоставляется в обмен на отзыв о новом продукте. Так вы сможете получить объективные отзывы или предложения, доработать свой продукт и повысить лояльность к вашему бренду. Не забывайте обрабатывать коммьюнити и общаться с пользователями на доступном и понятном языке, согласно TOV, так вы будете повышать уровень узнаваемости бренда.

Многие пользователи отмечают, что наличие UGC-контента положительно влияет на их решение о приобретении продукта. К тому же такой контент способен увеличить вовлеченность, так как подталкивает пользователей к обсуждению и высказыванию своего релевантного опыта в комментариях.

Каких целей помогает достичь EGC-контент

На сегодняшний день помимо UGC выделяют также EGC-контент. Employee Generated Content — это любая форма контента, создаваемая и распространяемая сотрудниками вашей компании во внутренних (интранет, корпоративные медиа, внутренние социальные сети) и внешних (соцсети, интернет-медиа) каналах распространения информации.

Этот вид пользовательского контента особенно важен для работы с HR-брендами, для успешного маркетинга и вовлечения сотрудников. Маркетинговые цели, которых помогает достичь EGC-контент:

Внутренние:

Мотивация: сотрудники, вовлеченные в процесс, чувствуют себя значимыми, так как их голос имеет ценность

Оптимизация бюджета: затраты на маркетинг значительно снижаются, если работники рекламируют компанию

Новые взгляды: действующие сотрудники, публикуя контент «внутренней жизни» бренда, помогают привлечь новых кандидатов и вдохновить на работу в компании.

Внешние:

Авторитетность: когда пользователи видят, что не только руководители, но и обычные сотрудники говорят о компании и получают удовольствие от работы, это придает бренду значимость

Бесплатный охват: когда сотрудники делятся контентом в своих социальных сетях, они привлекают своих знакомых следовать за брендом.



Фото: 2kartinki.ru

Как запустить EGC-инициативу в компании

Чек-лист, который поможет вам замотивировать сотрудников продвигать ваш бренд:

Создайте место для обмена контентом. Для этого отлично подойдут корпоративные порталы. Начните с небольшой группы воодушевленных сотрудников, которые на своем примере покажут, как нужно действовать. Далее — масштабируйте. Похвалите и поблагодарите работников, создающих контент, на общей конференции или совещании. Организуйте обучение, которое будет включать в себя стандарты социальных сетей, маркетинговую стратегию, тональность вашего бренда, тренды, идеи для вдохновения. Создайте специальную рубрику или хештег, которые будут узнавать пользователи в социальных сетях. Определите приз, который получат сотрудники. Это могут быть корпоративные подарки, худи, билеты на мероприятия или курсы.

В заключение

Возможности UGC- и EGC-контента практически безграничны. Они решают множество задач, от наполнения социальных сетей и сайта до увеличения продаж, поиска новых сотрудников и мотивирования существующей команды.

К тому же, используя возможности различных форм контента, бренды могут повышать лояльность, узнаваемость, быть не только полезными своим продуктом или выполнять развлекательную функцию, но и привлекать внимание к социальной повестке, генерировать вместе со своими подписчиками новые способы решения различных социальных проблем.

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