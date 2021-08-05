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Временного поверенного в делах Беларуси в ЕС вызвали в Брюссель

05.08.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ЕС в экстренном режиме решают вопрос мигрантов

О подробностях вызова временного поверенного пока ничего неизвестно. О том, что это произошло, сообщает агентство «РИА Новости».
 
Но Еврокомиссия обсуждает проведение экстренной встречи министров МВД стран союза по вопросу ситуации на границе Беларуси и Литвы. Об этом на брифинге сказал Адальберт Янц представитель комиссии, передает ТАСС.
 
Вот его заявление:
 
«Еврокомиссар [по внутренним делам] Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии [Лучаной Ламорджезе], в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье (имеется в виду побережья и острова Италии) и на границе Беларуси и Литвы».
 
 
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В ЕС в экстренном режиме решают вопрос мигрантов
 
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