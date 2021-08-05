Недвижимость рекламирует гражданин. Как понять, что это обман

Если реклама объекта недвижимости от имени физического лица заманчива, но потребителю сначала предлагают «пообщаться» с риелтором или другим посредником, то эту сделку лучше не заключать.





Как работает схема

Некоторые белорусские риелторы рекламируют объекты недвижимости от имени физических лиц. Прежде всего, это касается помещений, которые сдаются в наем.

Однако вместо гражданина, в том числе собственника жилья, к переговорам с потенциальным покупателем (арендатором) сразу подключаются риелторы.

Они уведомляют его о том, что для осмотра объекта сначала нужно посетить офис фирмы. Здесь покупателю сообщают о необходимости заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их стоимость.

И часто оказывается так, что после того, как покупатель сделает это, он узнает от риелтора, что заинтересовавший его объект уже сдан, «к большому сожалению».

Требования к рекламе для риелторов повышены

Риелторы вправе рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя риелторских услуг после заключения с ним договора на оказание риелторских услуг (далее — договор).

С 8 июля в Беларуси поменялось рекламное законодательство, в том числе введены дополнительные требования к риелторам.

Теперь при оказании услуг в рекламе объекта недвижимости они обязаны указывать номер и дату заключения договора, свое наименование и учетный номер как плательщика.

Если риелтор работает на основании лицензии, то в рекламе должны быть дополнительно приведены номер и дата выдачи этого документа.

Договора и квартиры нет, а реклама «гуляет»

Между тем некоторые недобросовестные риелторы, рекламируя объекты недвижимости, не заключают договоры. Именно по этой причине в рекламе отсутствуют реквизиты договоров.

На это обращает внимание Минюст в ответ на участившиеся случаи жалоб со стороны граждан.

Кроме того, в министерстве отметили, что рекламируемых объектов зачастую вовсе не существует.

«Цель рекламирования таких вымышленных объектов — привлечение потребителей якобы большим количеством предлагаемого к найму жилья», — рассказали в министерстве.

Чтобы скрыть подобные нарушения, риелторы и используют рекламу объектов недвижимости, в том числе по найму, от имени физических лиц.

Платить должен собственник жилья

Заверения в том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но для того, чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства», изначально неправомерны, отмечает Минюст.

В том случае, если риелторская фирма размещает рекламу объекта недвижимости, она обязана, во-первых, заключить договор с собственником этого жилья, а во-вторых, указать реквизиты этого договора в рекламе.

В этой ситуации заказчиком риелторских услуг выступает собственник жилья, поэтому он и должен оплачивать их стоимость.

В свою очередь лица, которые заинтересовались рекламируемой жилья, не обязаны заключать договор с риелторской фирмой и оплачивать ее услуги.

Таким образом, если потенциальный покупатель (арендатор) проявил интерес к рекламе недвижимости от имени гражданина, но столкнулся с тем, что ему предлагают пообщаться с риелтором, тогда как в самой рекламе не указаны сведения о договоре, ему лучше обойти эту рекламу стороной.

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