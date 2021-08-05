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Недвижимость рекламирует гражданин. Как понять, что это обман

05.08.2021 17:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Если реклама объекта недвижимости от имени физического лица заманчива, но потребителю сначала предлагают «пообщаться» с риелтором или другим посредником, то эту сделку лучше не заключать.

Недвижимость рекламирует гражданин. Как понять, что это обман

 

Как работает схема

Некоторые белорусские риелторы рекламируют объекты недвижимости от имени физических лиц. Прежде всего, это касается помещений, которые сдаются в наем.

Однако вместо гражданина, в том числе собственника жилья, к переговорам с потенциальным покупателем (арендатором) сразу подключаются риелторы.

Они уведомляют его о том, что для осмотра объекта сначала нужно посетить офис фирмы. Здесь покупателю сообщают о необходимости заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их стоимость.

И часто оказывается так, что после того, как покупатель сделает это, он узнает от риелтора, что заинтересовавший его объект уже сдан, «к большому сожалению».

 

Требования к рекламе для риелторов повышены

Риелторы вправе рекламировать объект недвижимости только с согласия потребителя риелторских услуг после заключения с ним договора на оказание риелторских услуг (далее — договор).

С 8 июля в Беларуси поменялось рекламное законодательство, в том числе введены дополнительные требования к риелторам.

Теперь при оказании услуг в рекламе объекта недвижимости они обязаны указывать номер и дату заключения договора, свое наименование и учетный номер как плательщика.

Если риелтор работает на основании лицензии, то в рекламе должны быть дополнительно приведены номер и дата выдачи этого документа.

 

Договора и квартиры нет, а реклама «гуляет»

Между тем некоторые недобросовестные риелторы, рекламируя объекты недвижимости, не заключают договоры. Именно по этой причине в рекламе отсутствуют реквизиты договоров.

На это обращает внимание Минюст в ответ на участившиеся случаи жалоб со стороны граждан.

Кроме того, в министерстве отметили, что рекламируемых объектов зачастую вовсе не существует.

«Цель рекламирования таких вымышленных объектов — привлечение потребителей якобы большим количеством предлагаемого к найму жилья», — рассказали в министерстве.

Чтобы скрыть подобные нарушения, риелторы и используют рекламу объектов недвижимости, в том числе по найму, от имени физических лиц.

 

Платить должен собственник жилья

Заверения в том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но для того, чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства», изначально неправомерны, отмечает Минюст.

В том случае, если риелторская фирма размещает рекламу объекта недвижимости, она обязана, во-первых, заключить договор с собственником этого жилья, а во-вторых, указать реквизиты этого договора в рекламе.

В этой ситуации заказчиком риелторских услуг выступает собственник жилья, поэтому он и должен оплачивать их стоимость.

В свою очередь лица, которые заинтересовались рекламируемой жилья, не обязаны заключать договор с риелторской фирмой и оплачивать ее услуги.

 

Таким образом, если потенциальный покупатель (арендатор) проявил интерес к рекламе недвижимости от имени гражданина, но столкнулся с тем, что ему предлагают пообщаться с риелтором, тогда как в самой рекламе не указаны сведения о договоре, ему лучше обойти эту рекламу стороной.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Если реклама объекта недвижимости от имени физического лица заманчива, но потребителю сначала предлагают «пообщаться» с риелтором или другим посредником, то эту...
 
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