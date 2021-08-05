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Первое олимпийское серебро: Ирина Курочкина из Беларуси стала второй в турнире по вольной борьбе
05.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У сборной Беларуси первое олимпийское серебро Токио. Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, передает «МИР 24».
В финальном поединке за чемпионский титул японка Рисако Каваи одолела белорусскую спортсменку. Бронзовые награды получили американка Хелен Марулис и спортсменка из Болгарии Эвелина Николова.
На данный момент в копилке сборной Беларуси одна
Ранее стало известно, что
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В финальном поединке за чемпионский титул Курочкиа проиграла японке Рисако Кава.
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