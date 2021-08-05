Первое олимпийское серебро: Ирина Курочкина из Беларуси стала второй в турнире по вольной борьбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У сборной Беларуси первое олимпийское серебро Токио. Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в вольной борьбе в весовой категории до 57 кг, передает «МИР 24».

В финальном поединке за чемпионский титул японка Рисако Каваи одолела белорусскую спортсменку. Бронзовые награды получили американка Хелен Марулис и спортсменка из Болгарии Эвелина Николова.

На данный момент в копилке сборной Беларуси одна золотая , одна серебряная и одна бронзовая медали.