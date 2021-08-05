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Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

05.08.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко поздравил Ирину Курочкину с завоеванием серебряной медали

Сейчас Ирина Курочкина принимает многочисленные поздравления. Слова благодарности за успех ей одним из первых адресовал Президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко пожелал спортсменке дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

 
 
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Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили...
 
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