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Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

05.08.2021 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

За финальным поединком с замиранием сердца следили в разных уголках Беларуси. Ирина просто разбудила спортивный азарт у всех болельщиков.

Первое белорусское серебро на Токио-2020 – как следили в разных уголках Беларуси за выступлением Курочкиной?

Что уже говорить про коллег. Напряженная атмосфера царила в Белорусской федерации борьбы. У их Ирины – звание «мастер спорта», чемпионский титул Европейских игр и бронза на чемпионатах мира. И как же сейчас хотелось золотого успеха.

 
 
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Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили...
 
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