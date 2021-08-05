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Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поединок выдался на редкость упорным. Долгое время спортсменки не могли подобрать ключи друг к другу. Но, к сожалению, белоруска пропустила два результативных действия и вынуждена была уступить.
Тем не менее в нашей копилке появилась долгожданная награда. Она стала третьей для сборной Беларуси и первой серебряной на нынешней Олимпиаде.
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Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили...
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