Белоруска Ирина Курочкина завоевала серебро на Играх в Токио

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ирина Курочкина стала вице-чемпионкой на Олимпийских играх. Белоруска оспаривала золото в схватке с японкой Каваи, но в борьбе уступила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Поединок выдался на редкость упорным. Долгое время спортсменки не могли подобрать ключи друг к другу. Но, к сожалению, белоруска пропустила два результативных действия и вынуждена была уступить.





Тем не менее в нашей копилке появилась долгожданная награда. Она стала третьей для сборной Беларуси и первой серебряной на нынешней Олимпиаде.