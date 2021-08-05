Кристина Тимановская: «Просьбу о помощи на японский язык перевела при помощи гугл-переводчика»

Источник материала: Салiдарнасць

Спортсменка рассказала о том, как ей удалось избежать принудительного возвращения в Беларусь.





Фото: Wojtek Radwanski/AFP

Кристина Тимановская на первой пресс-конференции после перелета в Польшу сообщила, при каких условиях готова вернуться домой.

— Я буду готова вернуться в Беларусь тогда, когда буду уверена в том, что мое нахождение там будет безопасно. Изначально я, посоветовавшись с родственниками, приняла решение лететь в Беларусь. Но когда я уже шла в машину, чтобы ехать в аэропорт и лететь домой, мне позвонила бабушка и сказала, что мне нельзя возвращаться в Беларусь. Возможно, кто-то смог ей передать то, что меня будет ждать, если я туда вернусь , — рассказала спортсменка.

Она рассказала, как смогла обратиться к японской полиции при помощи гугл-переводчика.

— Я заранее перевела фразу с просьбой о помощи на японский язык при помощи гугл-переводчика и по прибытии в аэропорт показала полиции. Они не сразу поняли, что происходит.

Пока они решали, как отреагировать, ко мне подошел представитель нашей делегации и спросил, в чем дело. Я соврала, что потеряла что-то в Олимпийской деревне и мне необходимо это найти.

После этого подошло очень много полиции, они поняли, что что-то не так и начали у меня брать показания. И увели от человека, который меня сопровождал. После этого помогла белорусская диаспора, которая все объяснила полиции, и меня увели в безопасное место, — рассказала Кристина.

Она также сказала, что из-за всего произошедшего ухудшилось состояние здоровья ее отца.

— Я очень переживаю за своих родителей, тем более, что мой отец болен, у него проблемы с сердцем, и в последние дни его состояние здоровья ухудшилось. Но я надеюсь, что с моими родителями ничего плохого не произойдет, — выразила надежду Кристина.

Она рассказала, что не планировала никуда уезжать из Беларуси.

— Я планировала вернуться с Олимпиады, закончить свой соревновательный сезон и по окончании мы с мужем планировали полететь на отдых. Также я планировала закончить свое обучение и заниматься работой в Минске.

Я удивлена, что вся эта ситуация стала таким политическим скандалом, потому что ситуация касалась только спорта, была совершена ошибка, из-за которой две участницы Олимпийских игр не смогли приехать на Олимпиаду. То, что произошло, стало для меня большим удивлением, — призналась Кристина.

Она сказала, что решение лететь в Польшу принимала совместно с родными.

— Я не думала по поводу политического убежища. Все, что я хочу, это остаться в спорте, продолжить свою спортивную карьеру здесь. Мы выбрали Польшу после общения с родителями, которые смогут приезжать сюда ко мне, чтобы мы могли иногда встречаться.

Также сегодня приедет мой муж, который является моим вторым тренером, и мы с ним будем обсуждать, сможем ли мы здесь продолжить мою карьеру и работу, — сказала спортсменка.

Она призналась, что очень расстроена из-за того, что ей не удалось выступить на Олимпиаде.

— Я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Даже после всего случившегося мы пытались подать протест , чтобы я все-таки смогла принять участие. Это были долгие пять лет подготовки, пришлось очень многое пережить — и травмы, и ковид. Но все-таки я надеюсь на то, что в моей жизни это были не последние Олимпийские игры. Я рассчитываю еще как минимум на два таких старта и буду делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в строй и продолжить свою карьеру, — отметила Тимановская.