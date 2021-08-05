Источник материала: UDF



Во время акции протеста в Минске / Еврорадио

Акция протеста в Минске / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Зарево над Дроздами? У кого-то “не бомбит”: Чалый о состоянии “одного человека” В последнее время Лукашенко выступает как-то подозрительно часто, отмечает эксперт.

— Мы видим, что попытка мыслить хотя бы на несколько шагов вперёд, просчитывать ответную реакцию тех стран, против которых ты принимаешь меры, в том числе реакцию тех людей, которые по твоему сценарию должны устраивать беспорядки, а может быть, и теракты, — всё это затронуло только медийную составляющую, — рассказывает в эфиреаналитик. — Производство фейков, производство заговоров, про которые уже все забыли. Где эти подрывы мусорок, что теперь с Костусёвым и Зенковичем? Всё это делается ради того, чтобы один, максимум два раза об этом рассказать и забыть. Работает только пропаганда, и похоже, что способность к выработке сколько-нибудь длительных и серьёзных планов не работает.Однако маховик белорусской госпропаганды работает вовсю. Чем это вызвано?— Это всё ситуация эмоциональной неустойчивости, вызванная дипломатическими успехами Светланы Тихановской, — считает Сергей Чалый. — “Бэрримор, что это за зарево над Дроздами? — Это у кого-то “не бомбит”. Это тот самый случай, когда ни у кого вблизи не хватает силы духа сказать, мол, подождите, может, не надо так делать, может, давайте сделаем по-другому? Мне кажется, что всё это имеет признаки “дурной бесконечности”, порочного круга.Ещё раз говорю: ничего другого власти сейчас не умеют делать. Они производят пропаганду. В процессе этой пропаганды могут быть дипломатические скандалы, международная изоляция, санкции, военные инциденты. Но это абсолютно и только пропаганда, направленная на то, чтобы удовлетворять малейшие прихоти одного человека. А прихоти ему нужны всё чаще и больше.9 августа состоится очередной “Большой разговор” Лукашенко со СМИ. Есть ли предположения, о чём будет этот разговор?— В последнее время Лукашенко выступает как-то подозрительно часто, причём постоянно говорит одно и то же, — продолжает Сергей Чалый. — Он рассказывает свою версию событий, нагромождение невероятностей и теорий заговоров, где весь мир против него. Он так много об этом говорит на разные лады, и каждый раз эти истории обрастают всё новыми и новыми деталями.Один из внешних признаков лжи — это когда человек использует излишнее количество подробностей там, где в принципе можно было бы обойтись малым. И ещё один момент: с каждым выступлением у него становится всё меньше энтузиазма. Он понимает, что то, что он говорит, не находит аудитории, она не держится у него в руке, как это было раньше, и он никак не может поймать за хвост “птицу удачи”.Недавно МИД Литвы заявил, что не исключает полного прекращения транзита белорусских калийных удобрений. Что это может значить для белорусской калийной отрасли и бюджета Беларуси?— Литовский терминал частично принадлежит белорусской стороне. Для Беларуси фактически это будет означать потерю инвестиций, — рассуждает аналитик. — Скорее всего, это будет означать сокращение физического потока экспорта калийных удобрений. Активами белорусская сторона будет владеть, но денежный поток будет существенно меньше. К тому же это был бы самый ближний и дешёвый путь.А в Украину тем временем, несмотря на напряжённые отношения, идёт поставка белорусского топлива. Как это понимать? “Война войной, а обед по расписанию”?— Всерьёз заместить белорусское топливо не очень просто. Для того чтобы заместить объём бензина на внутреннем рынке, необходимо его либо импортировать из стран Евросоюза, что делает его существенно дороже, либо представить ситуацию, когда Россия скажет, мол, мы готовы увеличить поставки на ваши [украинские. — Еврорадио] НПЗ.К тому же у Зеленского сейчас большая инфраструктурная программа строительства новых дорог. Это требует большого количества битума, который в основном идёт с Мозырского НПЗ. Его заместить будет довольно тяжело.Ещё один экономический кейс, который затронул эксперт, — цифра лимита эмиссии облигаций “Банка развития”: мол, почему её сначала опубликовали, а потом скрыли.— Это говорит о том, что Нацбанк так и не стал суперрегулятором, что операции “Банка развития” не до конца подконтрольны, — считает аналитик. — Также это свидетельствует о том, что не удаётся “через колено перегнуть” Национальный банк. Властям приходится искать способы, как увеличить количество рублей в экономике помимо и против желания Нацбанка. Если Национальный банк увидит какие-то негативные последствия для макроэкономической стабильности либо посчитает, что такие последствия вероятны, мы можем увидеть дальнейшее усечение денежно-кредитной политики. И это будет один из самых негативных сценариев.