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Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске

05.08.2021 17:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлен очередной участник массовых беспорядков в Минске. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, информирует БЕЛТА.

"Оперативники ГУБОПиК выявили 27-летнего жителя столицы, работающего в IT-компании, который участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в августе прошлого года. В частности, мужчина вместе с другими агрессивно настроенными участниками в первых рядах противодействовал сотрудникам правоохранительных органов. Установлено, что задержанный является подписчиком экстремистских Telegram-каналов. Более того, в одном из таких сообществ он стал участником радикального движения "Перамога", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках.
 
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