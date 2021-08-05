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Зеленский призвал считающих себя русскими жителей Донбасса уехать в РФ

05.08.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей самопровозглашенных республик на территории Донбасса самоопределиться.

"Я считаю, что, если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам в Россию", "мы русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе…", - рассказал он в интервью, опубликованном на интернет-странице телеканала "Дом" в четверг, 5 августа, передает DW.

При этом президент подчеркнул, что "никто никого выгонять не будет", это должно быть самостоятельное решение человека.

"Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал Зеленский.

Тех же жителей Донбасса, которые чувствуют себя украинцами, "уважают флаг и украинский язык", он призвал оставаться, держаться, потому что "эта земля будет деоккупирована в любом случае".

По мнению главы государства, Донбасс никогда не будет территорией России. "Неважно, сколько это будет оккупировано, понимаете? Это как стена, которая была в Германии. В любом случае люди, история воспользуются моментом - и стена рухнет", - отметил Зеленский.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей самопровозглашенных республик на территории Донбасса самоопределиться.
 
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