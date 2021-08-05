Тимановская хочет остаться в спорте и надеется на поддержку польских властей

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, прибывшая в Польшу из Японии, рассчитывает остаться в профессиональном спорте и надеется на поддержку польских властей. Об этом она сообщила во время пресс-конференции 5 августа в Варшаве, видеотрансляцию которой вел YouTube-канал руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко.





Спортсменка заявила, что очень расстроена из-за сложившейся ситуации и из-за того, что у нее «отобрали шанс на Олимпийские игры». «Даже после ситуации мы пытались подать протесты, чтобы я могла выступить. Были долгие пять лет подготовки, пришлось пережить травмы и ковид. Но я надеюсь, что это не последняя моя Олимпиада, я надеюсь еще на два старта. Буду делать все возможное, чтобы скорее вернуться в строй и продолжить карьеру», — сказала 24-летняя бегунья.

Она выразила удивление тем, что ситуация стала политическим скандалом, потому что «касалась только спорта». «Была совершена ошибка, из-за которой две участницы Олимпиады не смогли приехать. Я лишь хотела понять, кто должен быть ответственным за эту ошибку. То, что произошло, стало для меня большим удивлением», — заявила спортсменка.

Павел Латушко сообщил, что 6 августа состоится слушание в спортивном арбитраже о правомерности принятия решения об отстранении Тимановской от Олимпийских игр. «До настоящего момента мы не знаем, представил ли Национальный олимпийский комитет Беларуси соответствующие документы, что также усложняет рассмотрение дела. Мы рассчитываем, что решение будет принято в пользу Кристины. Ее интересы представляет японский адвокат, а также Белорусский фонд спортивной солидарности», — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Тимановская отметила, что пока не думала о политическом убежище. «Все, чего я хочу, — остаться в спорте, продолжить карьеру. И я выбрала Польшу. Общалась с родителями, они сказали, что Польша может быть лучшим вариантом, они тогда смогут приезжать ко мне и мы сможем иногда встречаться», — пояснила спортсменка.

Тимановская заявила, что чувствует себя в безопасности. Сегодня вечером она должна встретиться с мужем, который покинул Беларусь сразу после скандала в Токио. Супруги планируют обсудить сложившуюся ситуацию и решить, как быть дальше. «Но я надеюсь, что смогу здесь продолжить карьеру, а муж — найти работу», — отметила она.

Спортсменка рассчитывает продолжить работу со своим австрийским тренером и с мужем. «В последние два года мой муж помогал мне тренироваться в Минске. Он приедет сюда, и здесь мы тоже попробуем тренироваться», — сказала Тимановская.

Павел Латушко также сообщил, что на 6 августа намечена встреча Тимановской с министром культуры и спорта Польши Ярославом Чубой. «Предварительно можно обсудить возможную помощь польских властей для будущей спортивной карьеры и профессиональной деятельности Кристины. Хочу еще раз подчеркнуть: никто не навязывает Кристине решение, она будет решать самостоятельно. Польское министерство культуры и спорта готово предложить свою помощь — это тоже важно», — сказал он.

На вопрос, не переживает ли спортсменка за своих близких и друзей из-за принятого решения, она ответила: «Естественно, я очень переживаю за родителей, которые остались в Беларуси, тем более мой отец болен, у него проблемы с сердцем. Я надеюсь, что с ними ничего плохого не произойдет».

Тимановская заявила, что готова будет вернуться в Беларусь при условии, что ее нахождение там будет безопасным.

Она сообщила, что примет участие в онлайн-марафоне в поддержку белорусских спортсменов, который пройдет 9 августа по инициативе Белорусского фонда спортивной солидарности.