Москва опровергла информацию о присоединении Азербайджана к ОДКБ в статусе наблюдателя

Азербайджан не подавал заявку на присоединение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в каком-либо статусе, заявил на брифинге 5 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов. Брифинг транслировался на сайте российского внешнеполитического ведомства.





Внимание Бикантова обратили на информацию в ряде СМИ и интернет-ресурсов о возможном присоединении Азербайджана к ОДКБ в статусе наблюдателя. У него поинтересовались, ведутся ли соответствующие переговоры между РФ и Азербайджаном.

«Государствами — членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и на расширение внешних связей организации, — заявил Бикантов. — Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения, как известно, принимаются консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась».

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года. 14 мая 2002 года на его основе был сформирован военно-политический блок — Организация Договора о коллективной безопасности. В настоящее время в состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Азербайджан и Армения находятся в прямом военном конфликте из-за Нагорного Карабаха. В ноябре прошлого года горячая фаза конфликта была заморожена при содействии РФ подписанием соглашения о прекращении огня. В конце июля этого года ситуация вновь обострилась из-за боевого столкновения на границе, в результате которого трое армянских военнослужащих погибли и четверо получили ранения.

Несмотря на союзнические отношения с Арменией в рамках ОДКБ, Беларусь активно развивает сотрудничество с Азербайджаном, в том числе военное.

14 апреля Александр Лукашенко встретился в Баку с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Лукашенко отметил, что Азербайджану предстоит много «тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях».

18 мая Алиев на встрече с белорусской военной делегацией заявил, что Азербайджан и Беларусь нацелены продолжать военно-техническое сотрудничество. Он также заявил, что «пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в свою очередь заявил, что Азербайджан традиционно был для Беларуси «другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще», и поблагодарил Алиева за политическую поддержку Беларуси «на мировых площадках».

Тогда же Хренин обсуждал со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым сотрудничество между военными ведомствами и перспективы его развития. Стороны утвердили план сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Азербайджана на 2021 год.