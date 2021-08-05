В Беларуси могут ликвидировать частные структуры без профсоюзов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил главе Федерации профсоюзов усилить контроль за созданием профсоюзов в частных компаниях. По распоряжению президента еще осенью прошлого года это должны были сделать представители бизнеса, передает «МИР 24».

Но за год такие профсоюзные организации появились далеко не везде. Мало того, некоторые предприниматели выступают против такой инициативы своих рабочих. Одна из причин, по мнению главы Федерации профсоюзов, может быть выплата зарплат в конвертах. Лукашенко призвал учитывать интересы людей, и разработать план действий в этом направлении.

«Если до сих пор есть еще те, кто не понял. Значит, надо немедленно в правительстве обсудить эти вопросы. И внести конкретные предложения. Вплоть до ликвидации этих частных структур. Которые отказываются иметь профсоюзные организации. Это защита прав человека, трудящихся людей», – заявил президент.

Глава профсоюзов доложил и о ходе уборочной кампании. Организация контролирует и помогает создать необходимые условия аграриям в поле – от обедов до душевых.