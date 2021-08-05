Что будет с нефтью в августе и подорожает ли бензин

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Почему растет нефть?

Главными факторами роста цен на нефть являются растущий спрос и ограниченное предложение. Мировая экономика довольно быстро восстановилась после пандемии, и уверенно продолжает свой рост. Вдобавок ко всему, ОПЕК+ продолжает ограничивать предложение нефти на рынке и, стоит отметить, у них это не плохо получается.





Что будет с ценами на нефть в августе?

Вполне вероятно, что рост цен на нефть продолжится и в августе. С точки зрения технического анализа, цена находится в восходящем канале, что является сильным сигналом на продолжение роста. Фундаментальные факторы также говорят о продолжении роста. В августе мы можем увидеть цены в диапазоне 80-85$ за баррель нефти марки Brent.

Как рост нефтяных котировок отразится на ценах на бензин?

Логично предположить, что с ростом нефтяных котировок вырастут цены и на нефтепродукты. Автомобилистам стоит быть готовыми к повышению цен на бензин в августе на несколько копеек.

Как можно заработать на росте цен на нефть?

Рост цен — это всегда неприятно. Но на все надо смотреть не как на проблему, а как на возможности. Каждый из вас имеет возможность заработать на изменении цен на нефть. Можно купить несколько контрактов на нефть и заработать на разнице цен в случае их роста.

При потенциальном росте цены 1 барреля нефти с 74$ до 84$ разница составит 10$. Не так уж и много. При сделке же на 100 баррелей или даже 1000 получаются совсем другие цифры.

Узнайте, как купить контракт на 100 баррелей нефти марки Brent имея в кармане всего 150$.

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P.S. Чтобы зарабатывать на нефти, вовсе не обязательно быть арабским шейхом. Не ждите чуда, используйте каждую возможность!

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625