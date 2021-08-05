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В Беларуси создано приложение отечественных аудиокниг "Чытанка"

05.08.2021 18:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создано приложение отечественных аудиокниг "Чытанка", рассказал журналистам заместитель председателя Союза писателей Беларуси Анатолий Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно зайти в любой интернет-магазин бесплатных приложений на мобильном устройстве и установить "Чытанку". "Там пока собрано не очень большое количество произведений, в основном классика. Приложение постоянно дополняется книгами белорусских писателей, а авторы и приглашенные дикторы начитывают произведения. Среди них достаточно много поющих поэтов", - отметил Анатолий Матвиенко.

"Проект создан для того, чтобы передвигаясь в машине, в путешествии, в городском транспорте, в свободное время и в условиях, когда нет возможности комфортно читать бумажную книгу, человек слышал добротное белорусское литературное слово через мобильное приложение", - добавил зампредседателя.

Презентуют проект на Дне белорусской письменности в Копыле.

"Кроме того, каждые два года Союз писателей Беларуси проводит исследования популярности книг. Последнее такое изучение проводилось весной по итогам 2019-2020 годов. Переживали, что из-за ковида упадет интерес к публичным библиотекам, люди будут бояться ходить туда. К счастью, цифры показывают прирост за предшествующий период, то есть люди не потеряли интерес к библиотечной книге", - подчеркнул Анатолий Матвиенко.

Зампредседателя отметил, что около 2 млн книг белорусских авторов попадают в поле зрения исследователей. "Всегда присутствует какой-то соревновательный момент. Мы включаем в список исследуемых произведений авторов независимо от их членства в союзе. Лидирующие места занимают, что нам особенно приятно, Николай Чергинец, Михась Поздняков, Наталья Батракова. Они лидируют как по количеству представленных книг, так и по коэффициенту востребованности. Нормальным считается показатель, когда к книге библиотечного хранения обращаются раз в два года. Средний показатель Союза писателей существенно выше. Книгу рекордсменов могут брать 5-6 раз в год", - сказал зампредседателя.

"Союз писателей Беларуси также изучает ситуацию в детских библиотеках: какие книги приобретаются, что предлагается детям. Для закупки в библиотеки мы рекомендуем только тех авторов, которые востребованы у читателя, при этом не учитываются регалии и заслуги писателя", - акцентировал внимание Анатолий Матвиенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чтобы воспользоваться приложением, нужно зайти в любой интернет-магазин бесплатных приложений на мобильном устройстве и установить "Чытанку". "Там пока собрано не...
 
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