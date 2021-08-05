ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на ул.Ванеева в Минске

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

1 августа 2021 года с 2.10 до 2.28 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве ехал по ул.Ванеева. Вблизи дома №42 (на мосту через реку Свислочь) он наехал на лежавшего на разделительной полосе проезжей части пешехода, мужчину 2002 года рождения, и скрылся. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Очевидцев этой аварии или граждан, обладающих информацией о произошедшем, в том числе видеозаписями, просят сообщить об этом по телефонам: 8(017) 239-30-18, 8(017) 239-60-20, 8(029) 603-77-17, 8(029) 389-38-93 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-