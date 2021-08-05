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ГосСМИ: Родные погибшего на границе иностранца прибыли в Минск
Источник материала: Партизан
В Беларусь прибыли родственники погибшего вблизи белорусско-литовской границы иностранца. Сюжет об этом показал телеканал ОНТ.
На видео мужчина, подписанный, как «брат убитого Али-Хуссейн Харис» говорит, что приехал, чтобы узнать за что «латышский полиция или пограничник убили наш брат», сообщает
— Он безоружный, он не террорист, — говорит в сюжете мужчина на ломанном русском.
Напомним, 4 августа белорусские госСМИ и провластные телеграм-каналы сообщили, что вблизи белорусско-литовской границы обнаружили иракца в тяжелом состоянии.
Мужчину неславянской внешности нашли ночью местные жители в районе пункта пропуска Бенякони. Они же сообщили об этом пограничникам. Спасти его не удалось.
Лукашенко поручил Следственному комитету приступить к расследованию под контролем прокуратуры. Он также поручил найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать помощь с приездом в Беларусь, чтобы забрать тело.
Ближе к вечеру государственные телеканалы показали
При каких обстоятельствах погиб иностранец, сейчас выясняют белорусские следователи.
Как сообщило «Еврорадио», в телеграм-чате, посвященном «релокации» граждан Ирака в Европу через Беларусь, был опубликован «паспорт погибшего»: мужчину зовут Джафар Хусейн Юсуф Аль-Харис, ему 39 лет.
«Наша Ніва» написала, что обнаружил «погибшего мигранта» подполковник запаса Станислав Дойлидко. А его сын Виталий служил в 2013-м начальником одной из пограничных застав Гродненской области.
Литовская сторона заявление о гибели мигранта называет бездоказательным. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сравнила его с «историей о распятом мальчике в Украине и остальными лживыми новостями».
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В Беларусь прибыли родственники погибшего вблизи белорусско-литовской границы иностранца. Сюжет об этом показал телеканал ОНТ.
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