ГосСМИ: Родные погибшего на границе иностранца прибыли в Минск

Zerkalo.io. На видео мужчина, подписанный, как «брат убитого Али-Хуссейн Харис» говорит, что приехал, чтобы узнать за что «латышский полиция или пограничник убили наш брат», сообщает





— Он безоружный, он не террорист, — говорит в сюжете мужчина на ломанном русском.





Напомним, 4 августа белорусские госСМИ и провластные телеграм-каналы сообщили, что вблизи белорусско-литовской границы обнаружили иракца в тяжелом состоянии.





Мужчину неславянской внешности нашли ночью местные жители в районе пункта пропуска Бенякони. Они же сообщили об этом пограничникам. Спасти его не удалось.





Лукашенко поручил Следственному комитету приступить к расследованию под контролем прокуратуры. Он также поручил найти родственников погибшего, выдать им визы и оказать помощь с приездом в Беларусь, чтобы забрать тело.





видео «осмотра погибшего мигранта из Ирака». Ближе к вечеру государственные телеканалы показали«осмотра погибшего мигранта из Ирака».





При каких обстоятельствах погиб иностранец, сейчас выясняют белорусские следователи.





Как сообщило «Еврорадио», в телеграм-чате, посвященном «релокации» граждан Ирака в Европу через Беларусь, был опубликован «паспорт погибшего»: мужчину зовут Джафар Хусейн Юсуф Аль-Харис, ему 39 лет.





«Наша Ніва» написала, что обнаружил «погибшего мигранта» подполковник запаса Станислав Дойлидко. А его сын Виталий служил в 2013-м начальником одной из пограничных застав Гродненской области.





Литовская сторона заявление о гибели мигранта называет бездоказательным. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сравнила его с «историей о распятом мальчике в Украине и остальными лживыми новостями».



