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«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

05.08.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, зачем в Вилейском государственном колледже собственная СТО, парикмахерская и даже мини-отель, как здесь учат самым нужным профессиям и почему так любят арт-инсталляции.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

А здесь исполняется мечта мальчишек, которым нравятся автомобили. Ресурсный центр для подготовки автослесарей (по сути – учебная мастерская) со стороны производит впечатление обычного СТО.

Яна Шипко, корреспондент:
А вот так поставлен процесс обучения автослесарей. Выходя из аудитории, сразу попадаешь практически на полноценную станцию техобслуживания. Здесь с помощью профессионального оборудования на реальных автомобилях можно учиться выполнять операции по ремонту любой сложности. А вот диагностическому оборудованию позавидует даже столичная СТО. Таких приборов диагностики всего три на всю область – это как точнейшая кардиограмма для автомобиля.

Сделать электродиагностику, выставить развал-схождение подвески, отрегулировать фары, заменить масло или ремень ГРМ. Эти и другие операции хорошо знакомы учащимся не только в теории, но и на практике.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

Олег Коц, преподаватель Вилейского государственного колледжа:
У нас имеются специальные штырьки, которые надеваются на обод нашего диска. Этим винтом мы регулируем, подгоняем под сам диск.

В качестве «подопытных» учебные автомобили. Атмосфера в колледже воссоздает профессиональные будни. Такая мощная материальная база – самое ценное в обучении. Из этих стен ребята выходят хорошо подготовленными специалистами.

Олег Коц:
Практика важна всегда, потому что теорию можно выучить, понять, как это работает, но без практики… Например, когда у тебя выскакивает какая-нибудь ошибка, в теории ты знаешь, как ее можно устранить, а когда учащийся приходит и пытается на практике ее исправить – это совсем другое дело. Ты уже напрямую сталкиваешься с этой проблемой, и там проблема может решаться даже иначе, нежели написано в учебнике.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

Молодой преподаватель Олег после вуза попал сюда по распределению. Но отслужив в армии, вернулся на первое место работы. По душе пришлись и коллектив, и оснащение.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

Олег Коц:
Можно сказать, да. Работа с детьми, сам образовательный процесс, узнать для себя что-то новое, учить и самому учиться. База здесь отличная, по оснащению шикарно. Есть оборудование, которое есть почти на любой станции технического обслуживания: это шиномонтаж, проверка света, газоанализаторы, дымомеры, большое количество разных устройств, приборов для диагностики.

Этот ресурсный центр – своеобразная опорная площадка для подготовки автослесарей в системе профессионального образования всей области. На практику сюда приезжают ребята из Жодинского профессионального лицея, Смолевичского и Дзержинского аграрно-технических, Борисовского колледжа. По статистике, с 2011 года на базе Вилейского колледжа прошли подготовку более полутора тысяч будущих автослесарей из учреждений образования Минщины.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

Сергей Соломонов, учащийся Вилейского государственного колледжа:
Мне с детства нравилось автомобилями заниматься, помогал отцу ремонтировать, поэтому такой выбор профессии. Классно, что имеется оборудование, на котором можно проводить практические занятия. То, чему нас обучают, – то, что нам понадобится в будущем в профессии.

Профессиональная подготовка в области выстроена таким образом, что подобные ресурсные центры для разных специальностей рассредоточены по всему региону.

Так, на базе Слуцкого колледжа готовят поваров. Ресурсный центр там оснащен самым современным технологическим оборудованием – индукционные плиты и печи, блинница, фондюшница, слайсер-машина, фритюрница.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

В Смиловичах для обучения трактористов создана учебная лаборатория с тренажерами с системой динамической подвижности и 3D-визуализацией. Современное оборудование позволяет изучать инновационные технологии, включая системы точного земледелия с применением GPS-навигации и автопилотирования тракторов.

На базе Борисовского государственного колледжа ресурсный центр для швей может похвастаться современным швейным оборудованием с электронным управлением.

Ресурсный центр Молодечненского колледжа дает возможность освоить современные строительные технологии, а в Жодинском профессиональном лицее – все виды сварочных работ.

«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?

После подготовки в ресурсных центрах выпускники работают на ведущих агрокомбинатах, в строительных компаниях, на таких известных предприятиях как БелАЗ и даже в Академии наук.

«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов – подробнее здесь

 
 
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Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе...
 
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