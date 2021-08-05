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«Практика важна всегда». Почему именно из Вилейского колледжа выходят первоклассные автослесари?
Источник материала: СТВ
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «
А здесь исполняется мечта мальчишек, которым нравятся автомобили. Ресурсный центр для подготовки автослесарей (по сути – учебная мастерская) со стороны производит впечатление обычного СТО.
Яна Шипко, корреспондент:
Сделать электродиагностику, выставить развал-схождение подвески, отрегулировать фары, заменить масло или ремень ГРМ. Эти и другие операции хорошо знакомы учащимся не только в теории, но и на практике.
Олег Коц, преподаватель Вилейского государственного колледжа:
В качестве «подопытных» учебные автомобили. Атмосфера в колледже воссоздает профессиональные будни. Такая мощная материальная база – самое ценное в обучении. Из этих стен ребята выходят хорошо подготовленными специалистами.
Олег Коц:
Молодой преподаватель Олег после вуза попал сюда по распределению. Но отслужив в армии, вернулся на первое место работы. По душе пришлись и коллектив, и оснащение.
Олег Коц:
Этот ресурсный центр – своеобразная опорная площадка для подготовки автослесарей в системе профессионального образования всей области. На практику сюда приезжают ребята из Жодинского профессионального лицея, Смолевичского и Дзержинского аграрно-технических, Борисовского колледжа. По статистике, с 2011 года на базе Вилейского колледжа прошли подготовку более полутора тысяч будущих автослесарей из учреждений образования Минщины.
Сергей Соломонов, учащийся Вилейского государственного колледжа:
Профессиональная подготовка в области выстроена таким образом, что подобные ресурсные центры для разных специальностей рассредоточены по всему региону.
Так, на базе Слуцкого колледжа готовят поваров. Ресурсный центр там оснащен самым современным технологическим оборудованием – индукционные плиты и печи, блинница, фондюшница, слайсер-машина, фритюрница.
В Смиловичах для обучения трактористов создана учебная лаборатория с тренажерами с системой динамической подвижности и 3D-визуализацией. Современное оборудование позволяет изучать инновационные технологии, включая системы точного земледелия с применением GPS-навигации и автопилотирования тракторов.
На базе Борисовского государственного колледжа ресурсный центр для швей может похвастаться современным швейным оборудованием с электронным управлением.
Ресурсный центр Молодечненского колледжа дает возможность освоить современные строительные технологии, а в Жодинском профессиональном лицее – все виды сварочных работ.
После подготовки в ресурсных центрах выпускники работают на ведущих агрокомбинатах, в строительных компаниях, на таких известных предприятиях как БелАЗ и даже в Академии наук.
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Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе...
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