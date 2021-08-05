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«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов
Источник материала: СТВ
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе «
Творить над прическами и создавать новые образы. С самого детства Екатерину завораживала магия преображения, доступная парикмахерам. Первыми «жертвами» ее экспериментов стали мама и подружки. Заплетала их при любой удобной возможности.
Екатерина Гурская, учащаяся Вилейского государственного колледжа:
Реальные очертания профессия мечты приобрела после школы. Екатерина считает: повезло, что в родной Вилейке есть колледж, где учат на парикмахеров. Куда поступать, не сомневалась ни секунды.
Екатерина Гурская:
После первого курса будущему мастеру уже доступны прически разной сложности. Чтобы учащиеся могли практиковаться, при колледже работает салон. Кстати, очень востребованный в городе. Клиентов предупреждают, что стричь или делать укладку под присмотром опытного мастера будет ученик. Обычно никто не возражает. Ребятам в свою очередь не нужно тратиться на личный инструмент и искать моделей для практики.
Екатерина Гурская:
Помимо парикмахерского искусства и азов макияжа, поступая в колледж, девушки осваивают еще и профессию швеи. На основе специального образования обучение длится всего год и четыре месяца. Конкуренция в бьюти-сфере сейчас большая, востребованность выпускников гарантирована. К плюсам профессии – гибкость. Всегда можно открыть свое дело, и это необязательно салон красоты. При желании можно просто выезжать к клиентам или работать на дому. Когда учеба не для корочки, планов на будущее много. Екатерина мечтает стать стилистом и совершенствоваться в выбранной профессии.
Екатерина Гурская:
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«С детства я мечтала стать парикмахером». Побывали в Вилейском колледже и узнали, как здесь учат студентов
Лето – это не только отдых, для вчерашних выпускников школы еще, пожалуй, самое ответственное время в жизни – время определяться с будущей профессией. В программе...
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