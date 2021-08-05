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Председатель ФПБ: мы не желаем что-то забрать, мы, наоборот, хотим цивилизованное социальное партнёрство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5 августа обсудили работу Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко высоко оценивает роль федерации в общественно-политической жизни страны. На контроле профсоюзов самые актуальные вопросы, с которыми сталкиваются белорусы. Так, сегодня в поле зрения – содействие в проведении уборочной кампании. Жесткое требование главы государства – люди должны работать в максимально комфортных условиях и получать достойную оплату за свой труд.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такая принципиальная позиция главы государства в отношении первичных организаций профсоюзов на частных предприятиях абсолютно справедлива. Самые частые проблемы в частном секторе экономике – выплаты заработной платы в конвертах, недостаточное внимание к технике безопасности на производстве, нарушение прав трудящихся, незаконные увольнения. Работа в этом направлении активно ведется. Только за год в негосударственных организациях было создано 2 900 первичек.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Глава государства также поблагодарил Михаила Орду за активную позицию профсоюзов в отношении западных санкций. Напомним, федерация опубликовала на своем сайте открытое письмо-обращение к Международной организации труда по поводу экономического давления ЕС на нашу страну.
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Председатель ФПБ: мы не желаем что-то забрать, мы, наоборот, хотим цивилизованное социальное партнёрство
Новости Беларуси. Организация уборочной кампании, противодействие санкциям, создание профсоюзных первичек в частных организациях. Во Дворце Независимости 5...
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