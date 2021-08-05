Начальник Волковысского РОВД: всё началось с появления канала, админы которого уже находились в Польше

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Дискредитировать старались всегда, но такие невероятно масштабные методы влияния на электоральную кампанию Беларусь еще не видела. Но это была лишь разминка перед главным днем голосования.





Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:

У нас ситуация немножко раньше началась – с появления Telegram-канала [информационная продукция которого признана экстремистской – прим. ред.], когда было видно уже настроение отдельных людей. Мы знали, кто работает админами этих Telegram-каналов, они уже на тот момент находились в Республике Польша.

Член комиссии о выборах 9 августа: очередь около тысячи человек, и тот, кто в кабинке, стоит 5-30 минут. Подробнее здесь .