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Начальник Волковысского РОВД: всё началось с появления канала, админы которого уже находились в Польше

05.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дискредитировать старались всегда, но такие невероятно масштабные методы влияния на электоральную кампанию Беларусь еще не видела. Но это была лишь разминка перед главным днем голосования. 

Начальник Волковысского РОВД: всё началось с появления канала, админы которого уже находились в Польше

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
У нас ситуация немножко раньше началась – с появления Telegram-канала [информационная продукция которого признана экстремистской – прим. ред.], когда было видно уже настроение отдельных людей. Мы знали, кто работает админами этих Telegram-каналов, они уже на тот момент находились в Республике Польша.

Член комиссии о выборах 9 августа: очередь около тысячи человек, и тот, кто в кабинке, стоит 5-30 минут. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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