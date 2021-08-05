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«На ручку двери вешали траурные венки». Очевидцы о том, как давили на членов избирательных комиссий
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Анастасия Савицкая, блогер:
Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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