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«Я её просто выгнала». Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах

05.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Уже во время досрочного голосования избирательные участки пытались превратить в цирк. Фрики работают на камеру: либо эпатаж, либо агрессия. Деньги предлагали даже директорам школ, в здании которых находились избирательные участки.

«Я её просто выгнала». Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах

Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска:
Аккредитованный наблюдатель не хотела соблюдать те правила и нормы, которые были предписаны ей как наблюдателю. Она сказала: «Вы, Наталья Казимировна, нормальный человек, вам, наверное, ремонт в школе нужно сделать. Хотите, мы вам сделаем ремонт?» Я ее просто выгнала.

«На ручку двери вешали траурные венки». Как давили на членов избирательных комиссий, читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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