«Я её просто выгнала». Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах

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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Уже во время досрочного голосования избирательные участки пытались превратить в цирк. Фрики работают на камеру: либо эпатаж, либо агрессия. Деньги предлагали даже директорам школ, в здании которых находились избирательные участки.





Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска:

Аккредитованный наблюдатель не хотела соблюдать те правила и нормы, которые были предписаны ей как наблюдателю. Она сказала: «Вы, Наталья Казимировна, нормальный человек, вам, наверное, ремонт в школе нужно сделать. Хотите, мы вам сделаем ремонт?» Я ее просто выгнала.

«На ручку двери вешали траурные венки». Как давили на членов избирательных комиссий, читайте здесь .