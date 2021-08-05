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«Я её просто выгнала». Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Уже во время досрочного голосования избирательные участки пытались превратить в цирк. Фрики работают на камеру: либо эпатаж, либо агрессия. Деньги предлагали даже директорам школ, в здании которых находились избирательные участки.
Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска:
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«Я её просто выгнала». Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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