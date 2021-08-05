Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Карусель – любимая детская забава. Летом 2020-го карусель стали использовать взрослые в своих грязных политических играх. Карусели стали маховиком блицкрига.





Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Появился в чатах так называемый план Анны, где было все прописано: белые браслеты, выход к участкам, блокирование работы участков.





Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:

Еще, наверное, на предвыборной агитации люди не соблюдали Избирательный кодекс, когда шли оскорбления должностных лиц государства, Президента в том числе.

Директор одной из школ Минска рассказала, как ей предложили взятку на выборах. Как это было, читайте здесь .