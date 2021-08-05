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Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Карусель – любимая детская забава. Летом 2020-го карусель стали использовать взрослые в своих грязных политических играх. Карусели стали маховиком блицкрига.
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
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Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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