|
«67-летний мужчина скончался на месте». Подробности случившегося в музее Янки Купалы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В столичном музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход углекислого газа. Есть погибший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До прибытия спасателей администрация музея эвакуировала работников, однако одному из них понадобилась госпитализация, еще один погиб от отравления газом. Трагедия произошла на цокольном этаже здания, где и находился пострадавший мужчина.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В столичном музее Янки Купалы при плановой проверке системы пожаротушения произошел выход углекислого газа. Есть погибший, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)