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Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

05.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Это был последний спокойный день 2020 года. 

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
По всему городу звучит музыка, это все очень красиво, празднично. А этот год был какой-то другой.

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Александр Ивановский, политолог:
Когда наступило девятое число, в принципе, мобилизация оппозиционных сил была высокая. Очень высокий уровень был накала, конечно, и в СМИ.

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Уже на протяжении долгого времени, как ни проходили бы выборы главы государства, всегда белорусская оппозиция выходила на улицы.

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания, они были настроены однозначно на проведение этих массовых беспорядков.

Многие уже проголосовали досрочно. На селе – страда, а горожане на выходные разъехались на дачи и к родителям. Большинство людей шло на избирательные участки в первой половине дня, чтобы затем еще успеть насладиться хорошей погодой.

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:
Именно после обеда начали образовываться очереди. Как к этому отнестись, если не как к запланированной акции?

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Примерно с обеда начали понимать, какая картинка рисуется в Telegram-каналах.

Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Было видно, что одновременно почти во всех областях подготовлены группы людей, которые стремятся сорвать выборы путем провокаций.

Воскресенский: в чатах появился «план Анны», где были прописаны белые браслеты и блокирование участков. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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