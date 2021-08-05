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Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Это был последний спокойный день 2020 года.
Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Александр Ивановский, политолог:
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Многие уже проголосовали досрочно. На селе – страда, а горожане на выходные разъехались на дачи и к родителям. Большинство людей шло на избирательные участки в первой половине дня, чтобы затем еще успеть насладиться хорошей погодой.
Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
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Милиция: было видно настроение отдельных граждан, что им без разницы, как бы ни закончилась избирательная кампания
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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