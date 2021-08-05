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Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Утро. 9 августа. Избирательные участки открывают свои двери.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
Синоптики обещали знойный день. Но горячим его для Беларуси устроили специалисты по геополитическому климату. Это был последний спокойный день 2020 года.
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Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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