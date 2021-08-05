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Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Власти наглядно показали – силовики не готовились к противостоянию, не готовились к задержаниям, не хотели разгонов. Вечером 9 августа столичный ОМОН был в повседневном х/б.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Как всегда, на выборах – милиция.
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Пройдет два-три часа, и эти белоснежные рубашки будут напоминать цветовую гамму символов протестов. Форма будет испачкана кровью сотрудников милиции.
Александр Васильцов, сотрудник ГАИ Будо-Кошелевского РОВД:
Агония цветной революции охватила Беларусь.
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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