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Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

05.08.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Власти наглядно показали – силовики не готовились к противостоянию, не готовились к задержаниям, не хотели разгонов. Вечером 9 августа столичный ОМОН был в повседневном х/б.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Не были экипированы до конца, потому что надежда все-таки была на то, что где-то успокоятся.

Как всегда, на выборах – милиция.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
На участках избирательных в белых рубашках.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Вячеслав Шелест, младший инспектор оперативно-дежурной службы Пинского ГОВД:
Все такие аккуратные, культурные.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это праздник для страны – выбирается Президент.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Конечно, белая рубашка у милиционеров и все-все-все, что должно быть в этот праздничный день, было соблюдено однозначно.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Мы несли службу на избирательных участках в белых рубашках. И сразу с избирательных участков им пришлось идти на площадь – охранять общественный порядок.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Настроение и серьезность происходящего были уже давно не белыми.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Пройдет два-три часа, и эти белоснежные рубашки будут напоминать цветовую гамму символов протестов. Форма будет испачкана кровью сотрудников милиции.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Александр Васильцов, сотрудник ГАИ Будо-Кошелевского РОВД:
С избирательных участков сразу поехали оказывать помощь в обеспечении общественного порядка.

Агония цветной революции охватила Беларусь.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Когда мы услышали станцию, крик: «Все ко мне! Камни!» – возник определенный шок.

Дмитрий Балаба о 9 августа: ОМОН не был экипирован до конца, надежда была, что где-то успокоятся

Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
Это не одна разведка мира работала, это не просто мирные демонстрации какие-то, это блицкриг.

Наталья Эйсмонт: 9 августа Президент был в стандартном рабочем графике – проголосовал и уехал дальше работать. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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