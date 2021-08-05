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Байден хочет сделать американский автопром более экологичным

05.08.2021 18:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден намерен сделать автомобильную промышленность страны более экологичной: до 2030 года половина всех продаваемых в США новых автомобилей должна иметь электродвигатель, говорится в исполнительном указе, который в четверг, 5 августа, подпишет Байден.

В этой категории будут учитываться электромобили, гибридные автомобили и автомобили на топливных элементах, в частности, на водородном топливе, пояснил Белый дом, передает DW.

Указ Байдена позволит Соединенным Штатам "приблизить будущее электромобилей, обогнать Китай и бороться с климатическим кризисом", указывается далее. Байден поставил цель для американского автопрома стать лидером в производстве автомобилей с электроприводом, создании соответствующей инфраструктуры и инноваций в этой сфере.

Меры, изложенные в новом законе, включают также разработку новых стандартов эффективности использования топлива, снижение уровня загрязнения окружающей среды и замедление изменения климата. Кроме того, предполагается содействовать инновациям в автопроме и создать новые рабочие места.

Американский президент заявил в Twitter о "важных новостях". "Когда я говорю, что электромобилям принадлежит будущее, я не шучу", - написал он.

В свою очередь крупнейшие американские автомобилестроители General Motors, Ford и производящая марку Chrysler корпорация Stellantis приветствовали инициативу Байдена и выразили свое согласие с заложенными в ней целями. 50-процентная доля электроавтомобилей в целом соответствует внутренним целям автомобилестроительных корпораций.

Между тем в целом для США речь идет об амбициозном плане. По данным Международного энергетического агентства, которые приводит AFP, в 2020 году в США доля электромобилей в общем объеме проданных новых автомобилей составляла 2 процента. В Европе этот показатель достигал десяти процентов.

 
 
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Президент США Джо Байден намерен сделать автомобильную промышленность страны более экологичной: до 2030 года половина всех продаваемых в США новых автомобилей...
 
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