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Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

05.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Столпотворение организовано по всей стране. Но в столице такой «светлый флешмоб» перерастает в балаган. Картинка есть, власть дискредитирована, следующий шаг – бунт.

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я была свидетелем. В 19:45 Наталье Ивановне Кочановой позвонил глава государства. Наталья Ивановна доложила Президенту о том, что на тот момент около 20 сигналов, они все практически – абсолютное большинство было из Минска – о том, что возле участка стоят люди и говорят о том, что они не успевают проголосовать. Реакция Президента была мгновенной, она была просто молниеносной. Он сказал: «Передай всем на местах: пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать. Хоть до утра мы будем работать и дадим людям высказать свое мнение». А потом добавил: «Вот увидишь, в 20:15 у тебя возле участков никого не будет».

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Продлили работу избирательных участков. Стала звонить и спрашивать, куда все-таки подъехать для того, чтобы посмотреть реальную ситуацию, которая происходит, из-за чего образовались такие большие очереди. Мне, вы не поверите, в течение 10 минут заместитель председателя горисполкома говорил: и там уже нет очереди, и там уже нет очереди, и там уже нет очереди.

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

Ольга Шпилевская, директор национального представительства телекомпании «МИР» в Беларуси:
Было принято Натальей Ивановной решение приехать на, наверное, самый сложный, самый проблемный участок, где было больше всего народа. Это участок на Камайской.

Наталья Кочанова:
Как только объявили, что не закрываются в 20:00 избирательные участки там, где есть люди, чтобы разрешить людям проголосовать, они стали рассасываться в мгновение ока.

Ольга Шпилевская:
Когда все поняли, что не будет момента, когда закроются участки и кто-то проголосовать не сможет, тогда и смысла стоять в очередях и их организовывать тоже не стало.

Изначально очень длинная очередь невероятно быстро расходится. Но не везде. 

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

Ольга Шпилевская:
Уже тогда было понятно, что они настроены агрессивно, что такая нештатная ситуация нагнетается и она случится.

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Надеялись, что будет что-то применено такое, что потом выйдет весь город и вся Беларусь.

Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы? Подробности здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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