«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Еще несколько дней назад Telegram-каналы критиковали власти – нет запрета на скопление людей. А 9 августа эти же Telegram-каналы призвали всех белорусов в одно и то же время прийти к избирательным участкам. Ближе к их закрытию.





Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:

Призывы были такие – «все приходите в 19:55, чтобы создать очередь и не дать возможность комиссии закрыться в 20:00».





Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Почему вечером – я не знаю, но невероятные убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать. Прежде всего ставилась цель сорвать работу избирательных участков и избирательной комиссии.

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно. Подробнее здесь .