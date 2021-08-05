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«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах

05.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Еще несколько дней назад Telegram-каналы критиковали власти – нет запрета на скопление людей. А 9 августа эти же Telegram-каналы призвали всех белорусов в одно и то же время прийти к избирательным участкам. Ближе к их закрытию.

«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Призывы были такие – «все приходите в 19:55, чтобы создать очередь и не дать возможность комиссии закрыться в 20:00».

«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Почему вечером – я не знаю, но невероятные убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать. Прежде всего ставилась цель сорвать работу избирательных участков и избирательной комиссии. 

Кочанова: как только объявили, что не закрываются избирательные участки, очереди стали рассасываться мгновенно. Подробнее здесь.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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