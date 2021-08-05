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«Убедили себя в том, что вечером нельзя сфальсифицировать». Воскресенский об очередях на выборах
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Еще несколько дней назад Telegram-каналы критиковали власти – нет запрета на скопление людей. А 9 августа эти же Telegram-каналы призвали всех белорусов в одно и то же время прийти к избирательным участкам. Ближе к их закрытию.
Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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