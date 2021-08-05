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«Никто бы нас не пощадил». Что происходило возле участков для голосования 9 августа?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Учителя, врачи, молодые специалисты, члены избиркомов – соотечественники в одночасье для разъяренной толпы стали врагами. Это крайне негативные эмоции или все же четко спланированная спецоперация?
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
В таких условиях начинается подсчет голосов. Избирательные участки напоминают Брестскую крепость. Идет прямая атака на школы и райисполкомы. Агрессивные граждане готовы захватывать урны и избивать людей.
Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска:
Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):
Польские мессенджеры назвали это слабостью власти. Дана команда: давите дальше, еще чуть-чуть – и режим падет.
Минск. Уручье. 196-я школа. Протоколы вывешены. Но беснующуюся толпу это уже не интересует.
Наталья Буркевич, директор средней школы № 196 Минска:
Людей директор прячет в библиотеке. Это самое безопасное место. Свет не включают – в окна могут полететь коктейли Молотова.
Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:
Участки для голосования – в осаде. А членов избиркомов эвакуирует спецназ.
Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
Наталья Буркевич:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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