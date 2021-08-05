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«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

05.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

До начала уличного мятежа остаются считаные часы. На улицах столицы уже тревожно. Самая сложная электоральная кампания за всю суверенную историю Беларуси подходит к концу. Можно выдохнуть?

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

Владимир Максимчик, начальник Барановичского ГОВД:
Ни автозаков в центре города не выставляли, ни каких-то дополнительных мобильных групп. Все происходило, как обычные выборы.

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Хороший вечер. Праздничное настроение.

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

Еще днем 9 августа деструктивные Telegram-каналы объявили: белорусские выборы – фикция. Эту мантру подхватили адепты деструктивных мессенджеров.

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Сколько раз Президент с экрана телевизора, встречаясь с активом в областях, на самых разных встречах говорил о том, что и в покое нас не оставят, и о том, что будет «очень интересно». Все понимали, что будет непросто. Конечно, есть и новые элементы, с которыми мы тогда столкнулись и которые недооценивали, не учитывали на ранней стадии. Это технологии, повальная информатизация, тот самый жуткий эмоциональный фон.

«В 19:00 уже начались выкрики». Произошедшее 9 августа – эмоции или спланированная акция? Здесь подробнее.

 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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