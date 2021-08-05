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«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
До начала уличного мятежа остаются считаные часы. На улицах столицы уже тревожно. Самая сложная электоральная кампания за всю суверенную историю Беларуси подходит к концу. Можно выдохнуть?
Владимир Максимчик, начальник Барановичского ГОВД:
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Еще днем 9 августа деструктивные Telegram-каналы объявили: белорусские выборы – фикция. Эту мантру подхватили адепты деструктивных мессенджеров.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
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«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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