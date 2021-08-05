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«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

05.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.

«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Трезвых там людей не наблюдалось. Молодежь воспринимала это как некую тусовку.

«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ранее судимые, пьяницы, опустившиеся люди, наркоманы. Те, которых нормальное общество отторгает, их не поддерживают. Здесь у них появился реальный шанс, им дали немножко денег, кому-то налили водки. Их организовали и вывели.

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го (подробности здесь). 

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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