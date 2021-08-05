«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .





Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.





Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

Трезвых там людей не наблюдалось. Молодежь воспринимала это как некую тусовку.





Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Ранее судимые, пьяницы, опустившиеся люди, наркоманы. Те, которых нормальное общество отторгает, их не поддерживают. Здесь у них появился реальный шанс, им дали немножко денег, кому-то налили водки. Их организовали и вывели.

«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го ( подробности здесь ).