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«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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