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Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

05.08.2021 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.

Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска:
Когда нам начали поступать сигналы, отдельные граждане начинают препятствовать деятельности избирательной кампании, создавать препятствия в подсчете голосов и движении результатов в Центральной избирательной комиссии.

Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

С таким настроением точно не идут на выборы. Еще днем на улицы столицы и областных городов крупных райцентров выходят люди определенной манеры поведения: футбольные фанаты, агрессивная молодежь.

Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

Алексей Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:
Доставили гражданина подозрительного, у которого был с собой квадрокоптер – аккуратненький, новый такой, красиво сложенный в специальную коробочку. Задержали его где-то в 17 часов. Я у него спрашиваю: а зачем вам, молодой человек, квадрокоптер и что вы делали с ним возле стелы «Минск – город герой»? Он говорит, что занимается тем, что снимает закаты. Но какой закат 9 августа в 17:00? 

«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов? Здесь подробности.

 
Теги: Минск
 
 
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
 
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