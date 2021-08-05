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Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?
Источник материала: СТВ
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.
Сергей Калинник, начальник Советского РУВД Минска:
С таким настроением точно не идут на выборы. Еще днем на улицы столицы и областных городов крупных райцентров выходят люди определенной манеры поведения: футбольные фанаты, агрессивная молодежь.
Алексей Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это...
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